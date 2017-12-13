Samanyolu Haber /Gündem / TRT'de Deprem uzmanının yayınını kesmişler /13 Aralık 2017 00:58

TRT'de Deprem uzmanının yayınını kesmişler

Deprem uzamnı Profesör Dr. AHmet Ercan canlı yayında, "Maalesef depremlerde ölenlerin yüzde 80'i hep Müslüman ülkelerdedir. Çünkü Müslüman ülkelerde ne demokrasi vardı ne de bilim ve teknolojik uygulamalar" deyince, apar topar yayından alındı.

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İddiayı  Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, köşesine  taşıdı. Ataklı yazısında “TRT Ahmet Ercan'ın konuşmasını nasıl apar topar kesivermiş” dedi ve şöyle devam etti:

 “Deprem uzmanı Profesör Dr. Ahmet Ercan'la karşılaştım geçen hafta içinde. Birkaç kişilik dost gurubunda sohbet ederken söz medyanın nasıl baskı altında olduğuna geldi. Ahmet Ercan ‘TRT'de başıma ne geldi biliyor musunuz?’ diye sordu. Biz de merakla ‘ne oldu?’ diye sorunca anlattı; 13 Kasım'da Irak sınırında yaşanan depremden sonra TRT Türk uzman görüşü almak için Ahmet Ercan'ı stüdyo konuğu olarak davet etmiş.”

 SORUYA VERDİĞİ YANIT

 Ahmet Ercan’ın programda söylediği sözleri aktaran Ataklı yazısını şöyle sürdürdü:

 “Ahmet Ercan bu depremle ilgili bilimsel verileri aktardıktan sonra sunucunun ‘Bu bölgedeki depremlerde çok insanın öldüğünü’ söylemesi üzerine Ercan da ‘maalesef depremlerde ölenlerin yüzde 80'i hep Müslüman ülkelerdedir. Çünkü Müslüman ülkelerde ne demokrasi vardı ne de bilim ve teknolojik uygulamalar’ der demez sunucu hemen araya girip ‘Çok teşekkürler Sayın Ercan, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz’ diyerek apar topar yayını kesmiş. Ahmet Ercan bu olayı kahkahalar atarak anlatırken ‘Tabii ekrana yansımadı ama rejiden spikere (kes, kes, kes) diye bağırmaları yok muydu, anlatamam’ dedi. Ercan bundan sonra TRT'ye artık asla davet edilmeyeceğini sandığını da söyledi.”
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