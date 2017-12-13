Samanyolu Haber /Gündem / Flaş İddia... Eski Bakan ve Bürokratlara yurt dışı yasağı konuldu... /13 Aralık 2017 00:39

Flaş İddia... Eski Bakan ve Bürokratlara yurt dışı yasağı konuldu...

17 -25 Aralık soruşturmasında adı geçen dört bakan ile bazı bürokrat ve iş adamlarına yurt dışı çıkış yasağı konuldu mu?

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Bu iddianın sahibi CHP'nin hukukçu kökenli vekillerinden Halık Pekşen... Daha önce bir TV programında '3 Bakan hakkında yurt dışı yasağı getirildi.'iddiasını dile getiren Pekşen şimdi adı rüşvet iddiasına karışmış 4 Bakan ve 18 Bürokrat ve İş adamı hakkında yurt dışı yasağı getirildiğini iddia etti. Pekşen'in bir başka iddiası da  yasakların yargılama için değil , yurt dışına gidip itirafçı olma ihtimaline karşı getirildiği şeklinde oldu 

Bilidiği gibi   Zarrab, Halk Bankası ile iş yapmasına yardımcı olması karşılığında dönemim Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a yaklaşık 50 milyon Euro rüşvet verdiğini açıkladı.Ayrıca Egemen Bağış ile Muammer Güler ile ilgili de Zarrab itiraflarda bulunmuştu.. 
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