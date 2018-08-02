Samanyolu Haber /Gündem / Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü /02 Ağustos 2018 19:28

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize'de dün etkili olan şiddetli yağış bugün de devam ederek sele dönüştü

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize’de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Rize’nin Kalkandere ilçesinde Salarha beldesine bağlı Güzelyurt köyünde ve Güneysu ilçesine bağlı Yukarı Islahiye mevkiinde insanların taşan dere suları ve bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle evlerinden çıkamayarak mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye kurtarma çalışmaları için AFAD ve Belediye ekipleri hareket etti.
Rize'de şiddetli yağışa bağlı olarak bazı dereler taştı. Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki dere, şiddetli yağış dolayısıyla taştı. Derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları ise su altında kaldı.
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