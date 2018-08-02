Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize'de şiddetli yağışa bağlı olarak bazı dereler taştı. Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki dere, şiddetli yağış dolayısıyla taştı. Derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları ise su altında kaldı.



Rize’de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Rize’nin Kalkandere ilçesinde Salarha beldesine bağlı Güzelyurt köyünde ve Güneysu ilçesine bağlı Yukarı Islahiye mevkiinde insanların taşan dere suları ve bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle evlerinden çıkamayarak mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye kurtarma çalışmaları için AFAD ve Belediye ekipleri hareket etti.