Doğal Gaz zammı sanayiciyi iyice köşeye sıkıştırdı









Birçok ekonomistin 24 Haziran sonrasını zam dönemi bekliyor yolundaki değerlendirmeleri de hayata geçmeye başladı.





Ekmekten süte hemen her yerde zam furyası başladı. Merkez Bankası yıllık 15.39’a yükselen enflasyonun önümüzdeki dönem talep daralmasıyla yıl sonunda yüzde 13.4’e düşeceğini açıklarken gelen yeni zam haberleri ekonomik hedeflerin doğruluğu konusunda şüpheleri artırıyor. BOTAŞ elektrik üretimi yapan doğalgaz çevrim santrallerine sattığı gazın fiyatını yüzde 50 artırırken İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’dan, “BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 49.5 gibi çok ağır bir zam yapmasını, üretim hayatımız ve sanayimiz açısından alınmış çok talihsiz bir karar olarak görüyoruz” tepkisi geldi.





Dünya gazetesinin haberine göre Bahçıvan, “Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz; zorlu ve rekabetçi iç ve dış koşullara karşı fedakarca mücadele verirken enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır” diyor ve ekliyor:





“Gelecek hedefleri çok büyük olan Türkiye’nin bu hedeflerine ulaşmasının yolu üretim ekonomisini güçlendirmekten, üretim hayatımızı öngörülebilir kılmaktan geçmektedir. Öngörülebilir bir üretim hayatına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde BOTAŞ’ın paydaşlarına haber vermeden, ön bir duyuru yapmadan, adeta keyfiyeti çağrıştıran, çağdaş yönetişim anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımla aldığı bu baskın zam kararı ekonomik gerçeklerimizle bağdaşmadığı kadar, akıl ve vicdanla da uyuşmamaktadır.”





Bahçıvan’a göre BOTAŞ’ın kararı her açıdan rasyonel olmayan bir karar…





İSO Başkanı, zam kararının karivedilikle gözden geçirilmesini sanayiciler adına talep ettiklerini belirtiyor.





Doğalgazın yanı sıra dün (31 Temmuz 2018) elektrik satış fiyatlarına da zam geldi.





EPDK bu yıl fiyatlara bu yıl Ocak ve Nisan ayında sırasıyla yüzde 8.8 ve yüzde 2.89 zam yapmıştı. Elektrik fiyatındaki artış yılbaşından bu yana görülen 5.2 puanlık genel enflasyon artışının 5 katına ulaşmış durumda.





Öte yandan BOTAŞ’ın hammadde fiyatına yüzde 50 artış yapıp elektrik fiyatlarındaki zamları yüzde 9-14 arasında tutması nedeniyle doğalgaz çevrim santralleri için de şartlar biraz daha ağırlaşmış oldu. Türkiye’nin en önemli sanayi ve finans toplulukların doğalgaz çevrim santrallerine onmilyarlarca dolarlık yatırımı bulunuyor. Bu santralle döviz kredileriyle yapıldığı ve giderek daha fazla zararla çalıştığı için sermayedarları ve onlara kredi veren bankalar için riskler artıyor. Medyaya yansıyan haberlere göre, bankalar şu anda sadece 2 şirketten kaynaklı 5 milyar dolarlık kredi alacakları için yeniden yapılandırma görüşmeleri yapıyor.