Kriz daha büyürse Türkiye'nin kapısındaki yaptırım tehditleri neler?

Hayata geçirilen yaptırımlar neler?

ABD'nin Türkiye ile ikili ilişkilerde gerilime neden olan kriz sürecinde hayata geçirdiği ilk yaptırım Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, "Brunson'ın tutukluluğundan" ve "Türkiye'nin yaptığı ciddi insan hakları ihlallerinden" sorumlu olan kurumlarda oynadıkları roller gerekçesiyle Gül ve Soylu'nun ABD'deki mal varlıklarını bloke ederken, ABD'lilerin her iki bakanla "ticari işlem gerçekleştirmelerini de genel itibarıyla" yasakladı.

Hazine Bakanlığı, Gül ve Soylu'nun, ABD'deki Küresel Magnitsky Yasası'na dayanan ve 21 Aralık 2017'de yayımlanan "Yolsuzluk ya da ciddi insan hakları ihlallerine karışan kişilerin mal varlıklarının bloke edilmesi" adlı başkanlık kararnamesi çerçevesinde hedef alındığını açıkladı.

Kararın ardından iki bakanın da bu ülkede herhangi bir mal varlıklarının olmadığını açıklaması, ABD'nin hamlesini sembolik bir mahiyette bırakıyor. Ancak ABD'nin bir NATO müttefikine ilk kez böyle bir yaptırım uygulaması, tarihi bir adım olarak görülüyor.









ABD'nin Gül ve Soylu ile ilgili kararı, Trump yönetiminin Türkiye'ye yaptırım uygulanması hâlinde hedef alınacak kişi ve kurumların listesini hazırladığına dair iddianın ardından geldi. Bloomberg'in haberinde, yaptırımların, dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlalleri ya da yolsuzluğa karışmış kişi, şirket ya da kurumların ABD hükümetince hedef alınmasına olanak tanıyan Küresel Magnitsky Yasası kapsamında uygulanmasının planlandığı belirtildi. Bu yasa, hedef alınan kişi, şirket ya da kurumların ABD'deki varlıklarının bloke edilmesi, seyahat engeli ve ABD'lilerle iş yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımları içeriyor. Söz konusu yaptırımlardan seyahat yasağı, Gül ve Soylu'ya uygulanmadı. ABD tarafından hazırlandığı öne sürülen yaptırım listesinde başka isimlerin olup olmadığı ise bilinmiyor.





Ancak geçen hafta Bloomberg'e konuşan analistler, ABD'nin Rusya'ya karşı izlediği politikada olduğu gibi, Türk hükümetine yakın iş insanlarına yaptırım uygulayabileceğini öne sürmüştü.





Adını Rusya'da devlete yönelik yolsuzluk iddialarıyla tanınan ve 2009 yılında Moskova'daki bir cezaevinde ölen Rus vergi uzmanı Sergey Magnitsky'den alan Magnitsky Yasası, ABD'de 2012 yılında çıkarılmıştı. Magnitsky'nin ölümünden sorumlu tutulan ve büyük bölümü Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimler olan Rus yetkililer ile oligarklara yönelik yaptırımlar getiren yasa, 2016 yılında tüm dünyadaki kişi ve kurumları hedef alabilecek şekilde genişletilerek Küresel Magnitsky Yasası ismini almıştı.





F-35'lerin teslimatı durdurulur mu?





ABD'nin yürürlüğe koyma aşamaları bakımından en fazla ilerlediği ikinci yaptırım konusu ise yeni nesil savaş uçakları F-35'lerin teslimatı oldu. F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesi için ABD Kongresi'nde aylardır sürdürülen girişimde Çarşamba günü yeni bir adım atıldı. ABD Senatosu, uçakların Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasına imkân tanıyan bir yasa tasarısını onayladı.





Türkiye'ye yönelik yaptırım maddesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2019 mali yılı bütçesine ilişkin geniş kapsamlı bir tasarının içinde yer alıyor. Tasarının söz konusu yaptırıma değinilen bölümünde, ABD Savunma Bakanı'ndan Dışişleri Bakanı ile de istişare ederek, tasarının ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşmasından sonra en geç 90 gün içinde ABD-Türkiye ilişkilerinin durumu konusunda bir rapor hazırlaması isteniyor. Bu rapor Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının durdurulması öngörülüyor.





Raporun özellikle Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ve bu sistemin Türkiye'den ortaklaşa yönetilen Amerikan silah sistemlerine etkileri konusunda değerlendirmeleri içermesi talep ediliyor. Washington daha önce S-400 hava savunma sisteminin NATO hava ve füze savunma sistemine entegre edilemeyeceği konusunda Ankara'yı uyarmıştı.