Samanyolu Haber /Gündem / Alanyasporlu futbolcular kaza yaptı .... Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti /29 Nisan 2019 08:23

Alanyasporlu futbolcular kaza yaptı .... Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, kazada 6 futbolcu yaralandı. Futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

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Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 6 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Fox TV cnalı yayınına katılan Mehmet Ali Dim, futbolculardan Sural'ın minibüsün kapağının açılması sonucu araçtan fırladığı bilgisini paylaştı. Dim, Sural'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.



Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alanyasporlu yöneticiler ve Başkan Hasan Çavuşoğlu, kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.



Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz, bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu.
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