Reza'nın canı cehenneme demedi mi?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Zarrab için kullandığı belirtilen “Ne olursa olsun canı cehenneme” ifadesini Milliyet gazetesi bugünkü birinci sayfasına taşıdı. Daha sonra haber internet sitesinden kaldırıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA





Ekonomi Bakanlığı ise, "Bakan Zeybekci, hiç kimsenin şahsı için kullanmayacağı haberin başlığındaki ifadeleri, adı geçen şahıs için de kullanmamıştır" açıklamasında bulundu.





Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin bir basın mensubu ile sohbeti sırasındaki bazı açıklamaları, bugün Milliyet gazetesinde çarpıtılarak ve Sayın Bakan'ın kullanmadığı bazı ifadeler eklenerek haberleştirilmiştir. Bakan Zeybekci, haberi kaleme alan basın mensubuna "Söz konusu kişinin sözde itiraflarının ve açıklamalarının hiçbir önem taşımadığını, bunlara bir değer atfedilmemesi gerektiğini, olaya konu işlemlerin Halkbank tarafından legal şekilde yapılması nedeniyle bu tür ifade ve açıklamaların Türkiye'ye hiçbir zarar vermeyeceğini" aktarmıştır. Ekonomi Bakanı Zeybekci, hiç kimsenin şahsı için kullanmayacağı haberin başlığındaki ifadeleri, adı geçen şahıs için de kullanmamıştır" denildi.