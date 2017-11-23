Reza Zarrab soruşturması ile Selam Tevhid örgütünün ilgisi var?

Gazeteci Erkam Tufan Aytav, Eski Emniyet Müdürü ve Terör Uzman Murat Çetiner ile 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını gerçekleştiren ve 4 yıldır tutuklu polisler ile Selam Tevhid Davası dosyasındaki ayrıntıları konuştu.





Murat Çetiner, Reza Zarrab davası Amerika’da başlamadan önce İstanbul Emniyeti Mali Şube eski emniyet müdür ve amirlerinin eşlerine, çocuklarına ve kardeşlerine operasyonu ‘rehin alma’ olarak değerlendirdi. Bekir Bozdağ’ın Zarrab ile ilgili ‘itirafçı yapmak istiyorlar’ sözlerine atıf yapan Çetiner, 17-25 Aralık operasyonunu yapan polislerin ailelerine yönelik bir intikam alma amacı güdüldüğünü, ‘bu kumpastır’ demeleri için bunun yapıldığını kaydetti.





Teknik takip ve telefon dinleme gibi hadiselerin yargı kontrolünde, TİB denetiminde kanunlar çerçevesinde icra edildiğini kaydeden Çetiner, 17-25 Aralık soruşturmasında Bilal Erdoğan ile Tayyip Erdoğan arasındaki ‘sıfırlama tapesi’ olarak bilinen dinleme kaydının soruşturma dosyasında olmadığını, ancak Erdoğan’ların iddia ettiği gibi ‘hece hece montaj’ ile bu işin yapıldığı iddiasının da doğru olmadğını anlattı.





SELAM TEVHİD VE 17 ARALIK DOSYALARINDA ORTAK İSİMLER VAR





İran devleti ve istihbaratının Devrim Muhafızları adıyla Türkiye’de büyük operasyonlar yaptığını, Selam Tevhid kolunun da bunun içinde olduğunu kaydetti. Uğur Mumcu cinayeti dahil birçok cinayetin içinde Selam Tevhid örgütündeki kişilerin olduğunun 3 Yargıtay kararıyla kesinleştiğini aktardı. Levent Balkan, Hakkı Selçuk Şanlı, İranlı general Mirvekili gibi isimlerin hem Selam Tevhid dosyası hem 17 Aralık rüşvet soruşturma dosyalarında ortak olarak yer aldığına dikkat çekti.



