Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazetecinin saçını zorla kestiler /23 Kasım 2017 14:15

Tutuklu gazetecinin saçını zorla kestiler

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerindeki hak ihlallerinin arttığını, yargının ise talimatla karar verdiğini dile getirdi. CHP'li vekil, Silivri F Tipi Cezaevi'nde bulunan Habertürk Editörü Oğuz Usluer'in saçlarının zorla kesildiğini de açıkladı.

Gazetecinin saçını zorla kestiler

İktidarın ülkeyi yönetmeye çalışırken sürekli yanlış yaptığını da belirten Yarkadaş, cezaevlerinden gelen haberlerin bunun kanıtı olduğunu söyledi. "İktidarın yanlışları ne yazık ki sadece 'torba yasa' adı altında 'çorba yasa' çıkarmayla bitmiyor.Yanlışlarınız ne yazık ki bunlarla sınırlı değil" diye konuşan Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

 "Bugün elimize ulaşan bir habere göre Silivri Cezaevi'nde bulunan Habertürk Editörü Oğuz Usluer'in saçları bir genelgeye dayanılarak zorla kesildi. Elazığ Cezaevi'nde hak gasplarına karşı açlık grevi yapan tutuklular, yirminci güne ulaştı. Bafra T Tipi Cezaevi'nde günlerdir gazete ve dergi verilmiyor. Gelin bu uygulamalardan vazgeçin. Bunlar 12 Eylül artığı uygulamalardır. 12 Eylülle güya hesaplaştığını söyleyenler ne yazık ki bu uygulamalarla Kenan Evren'in sıkı bir takipçisi olduklarını da göstermişlerdir. Sorunlar sadece cezaevleriyle sınırlı değil yargı da aynı durumda."
 
 "HUKUK ÇÜRÜDÜ"

 Yarkadaş, verilen kararı "yargının sefaleti" olarak niteledi ve "Hukuk çürüdü" dedi. CHP'li vekil, şöyle konuştu:

 "Talimatla verilen bu tür kararlar yargının sefaletidir. Hâkimin 52 saniyede okuduğu bu karar aslında adaleti yerle bir etmiş, hukuku çürütmüş ve hukuku biçmiştir. Sırf muhalif oldukları için yandaş medya tarafından hedef gösterilen ve ağır hapis cezalarına çarptırılan gazeteciler, ülkenin tarihine altın harflerle yazılacaktır. O kararları verdirtenler, talimatla karar aldırtanlar, talimatla aldıkları kararları uygulayanlar ise tarihin çöplüğündeki yerini derhâl alacaktır."


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