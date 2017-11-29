Reza Zarrab davasında savcının şeması ortaya çıktı

Mahkeme salonunda savcının üzerinde çalıştığı bir ‘duruşma tahtası’ bulunuyor. Davadaki ifadelerde adı geçen şahısların isimleri de şemaya kaydediliyor. Tahtada en tepede İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in ismi yer alıyor. Onların altında da İran Merkez Bankası Başkanı, İran Petrol Bakanı gibi dönemin İranlı yetkililerinin isimleri bulunuyor. Daha altta, savcının bazı kutuları soru işaretiyle boş bıraktığı kısımda ise Hakan Atilla, Süleyman Aslan, Zafer Çağlayan yazıyor. Savcının boş kutular hazırlaması da dikkat çekti.



