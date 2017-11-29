Rusya'nın Domates ambargosu devam ediyor

1 Kasım’da fiilen başlayan Rusya’ya domates ihracatı, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin hangi aşamada olduğunun göstergesi haline gelmiş durumda. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Ekim ayı sonunda iki ülke arasındaki domates krizine ‘kısmi ve geçici’ bir çözüm bulunduğunu açıklamıştı. Bu çözüme göre, Türk domatesinin Rusya pazarına yılda 50 bin tondan fazla olmamak şartıyla girmesi kabul edildi. Domates ihracatının daha önce 1 Aralık'ta başlayacağı açıklanmış, ancak 1 Kasım'dan itibaren ihracata yeniden izin verilmişti.

Ne var ki uçak krizi sonrasında Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı ekonomik ambargonun sembolü haline gelen domates ihracatında bulunan ara çözüm, Türkiye'yi memnun etmedi. Rusya’nın Türkiye’den alacağı domatesin miktarını yıllık 50 bin tonda tutmasını ve yalnızca 3 şirkete ihracat izni vermesini ‘yakışıksız’ bulan domates üreticileri ve ihracatçılar, DW Türkçe’ye yaptıkları açıklamalarda "Rusya, ambargoya üstü kapalı devam ediyor” yorumunu yapıyorlar.

Türkiye düzeltilmesini istiyor

Türk tarafının tepkisine neden olan asıl karar ise Rusya’nın domates ithal edeceği Türk şirketlerini kendisinin seçeceğini açıklaması oldu. Rusya ilk önce 50 bin tonluk domatesi, kendi kriterlerine uyan 4 Türk şirketinden alacağını ilan etti. Daha sonra şirket sayısı üçe düşürüldü. Türkiye Rusya’nın bu şartlarını kabul etti ancak başta Ekonomi Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, Rusya’nın bu kararını gözden geçirmesi talebinde bulundu. Türkiye iş dünyası ise hükümetten daha sert bir karşılık vererek, Rusya’yı ambargoyu üstü kapalı olarak devam ettirmekle suçluyor.

Peki, bu kadar küçük bir ihracat kalemi, neden en son Soçi Zirvesi’nde tüm dünyaya yakın işbirliği ve dostluk mesajı veren Türkiye ve Rusya arasında böylesi bir tartışma çıkarıyor?

Rusya’nın diğer ekonomik ve siyasi başlıklar düşünüldüğünde çok önemsiz sayılabilecek domates ihracatı konusunda geri adım atmaya yanaşmaması, Türkiye kamuoyunda “Rusya, Türkiye’yi oyalıyor mu?” sorusunu gündeme getiriyor. Rusya’ya ilişkin adeta bir ‘samimiyet sınavı’na dönüşen domates ihracatına ilişkin her gelişme, medyada kendine geniş yer buluyor.



