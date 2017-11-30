Samanyolu Haber /Gündem / Biz bu devletin namusunu kurtardık /30 Kasım 2017 00:20

Biz bu devletin namusunu kurtardık

Reza Zarrab’ın ABD’deki davada yaptığı rüşvet itirafları 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları’nı yapan ekipte olan Başkomiser Mehmet Akif Üner’in sözlerini hatırlattı.

Serbest bırakılan eski Başkomiser Üner meydan okudu!



Üner gözaltına alındıktan sonra 4 Eylül 2014 tarihinde Çağlayan Adliye’si çıkışındaki ifadeleri dikkat çekmişti. Soruşturma savcısına göre gözaltına alınma sebebim, savcının verdiği zarfı ilgili müdüre götürmekmiş” diyen Üner şunları söylemişti.

“Biz bu devletin namusunu kurtardık. Neden diyecekseniz, İranlı bir şarlatan kimini iki ayakkabı kutusuyla, kimisini beş ayakkabı kutusuyla, kimini birkaç tane çikolata kutusuyla satın alıyor arkadaşlar. Bunu görüyoruz operasyon yapıyoruz. Bunun adı darbe oluyor. Bu kadar açık ve net, devletin namusunu kurtardığımıza inanıyorum. Ve şu anda intikam amacıyla gözaltına alındım serbest bırakıldım. Savcı beye dedim ki beni serbest bırakma eğer ben darbe yaptıysam bırakma. Ama tekrar söylüyorum kimsenin başını öne eğdirecek bir şey yapmadım. Yine olsa yine yaparız. Bir beş sene on sene sonra bugünün tetikçileri bunların arkasındaki güçlerin bu arkamızdaki adalet sarayında yargılanacaklarına hep beraber şahit olacağız.”
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