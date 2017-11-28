Flaş! Reza kardeşini de çıkartmış

Reza Zarrab savcı ile anlaşıp kardeşini de çıkarttı!





Sözcü'nün haberine göre Jüri üyelerine dağıtılan “duruşmalar sırasında adı geçme olasılığı bulunanlar ve potansiyel tanıklar” listesinde Reza Zarrab ile kardeşi Muhammed Zarrab'ın adı “alleged co-conspirator” olarak geçiyor. Bu tanım, haklarında dava açabilecek kadar delil toplanmış, ancak iddianameye konulmamış ya da haklarında iddianame hazırlanmış ancak iddianameden savcılıkla anlaştığı için çıkarılmış kişiler için kullanılıyor. Bu kişiler, savcılıkla yaptıkları anlaşma gereği, gerektiğinde duruşmada tanık olarak ifade verebiliyorlar.







KARDEŞİ İÇİN DE ANLAŞMA YAPMIŞ!





New York Güney Bölge Federal Savcılığı, Reza Zarrab'ın kardeşi Mohammed Zarrab'ı da “sanık” olarak iddianameye dahil etmişti. Ancak şimdi Mohammed Zarrab'ın adının yanında, ağabeyi gibi “alleged co-conspirator” ifadesinin yer alması, onun da sessiz sedasız savcılıkla anlaştığı ya da Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşma uyarınca “sanık” statüsünden çıkarıldığını gösteriyor.





HAKİMDEN JÜRİYE TALİMAT: KİMSEYLE, BİRBİRİNİZLE BİLE DAVAYI KONUŞMAYIN





Hakim Richard Berman, Pazartesi günü müthiş bir hızla 12 kişilik jüriyi seçti ve davanın bugün (Salı) başlamasına karar verdi. Jüri seçiminden hemen sonra Atilla'nın avukatlarından ise beklenmedik bir talep geldi. Savcılığın, yeni bir tanıktan aldığı yeni dellileri (ki bu tanığın ismi açıklanmıyor, Zarrab olması muhtemel) kendilerine yeni ulaştırdığını belirterek, “delil yığını altına gömüldüklerini ve yeterince inceleyemediklerini” söyleyen avukatlar, iki hafta erteleme istediler. Savcılık makamı ise, jüri seçimi bile yapılmışken böyle bir ertelemenin kendileri için “şok edici” olduğunu vurguladı.

Hakim Richard Berman da bu talebi, duruşma başlangıcından hemen önce, avukatlar ve savcılar ile yapacağı kapalı toplantıda karara bağlayacağını bildirdi. Hakim Berman, yeni seçilmiş jüriye de davanın 3 hafta ya da 4 hafta sürecini belirterek, bu süre boyunca “yapmamaları gerekenlere” ilişkin talimatlar verdi.

Hakim Berman'ın jüriye talimatları şöyle oldu:

-Davayı, en son karar aşaması için bir odaya gireceğiniz zamana kadar birbirinizle konuşmayın.

-Dava hakkında, aileniz ya da yakın dostlarınız dahil, kimseye bir şey söylemeyin. Çok gerekiyorsa, bir davada jüri olduğunuzu söyleyin, ancak hangi dava olduğundan bahsetmeyin.

-Sizinle dava konusunda konuşmak isteyen birileri olursa, asla onlarla konuşmayın ve bu kişileri de derhal bana bildirin.

-Dava hakkındaki hiçbir haberi, sosyal medya paylaşımını, bloğu okumayın. Televizyon yorumlarını dinlemeyin.

-Dava ya da davada adı geçenler hakkında internette kendi kendinize araştırma yapmayın.





DAVAYLA İLİŞKİSİ OLANLARIN İSİM LİSTESİ





Davanın jüri seçim gününde bir başka kritik gelişme daha oldu. Hakim Berman, 82 jüri adayına, duruşmalar sırasında tarafsız karar verme yeteneklerini etkilememesi için, bir şekilde adları geçebilecek kişi, kurum ve mekanların isim listesini verdi. Uzun listede adları yer alan kişiler hakkında üç ihtimal bulunuyor;





-Davada sanık olmaları (Savcılığın daha önce Zarrab'ın yanısıra iddianameye dahil ettiği, çalışanı Camelia Jamshidy, AKP'li eski Bakan Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan gibi)

-Davada tanık olmaları (Savcılığın daha önce “uzman tanık” olarak dinlenmesini istediği Mark Dubowitz ya da Atilla'nın avukatlarının “uzman tanık” olması talebini ilettikleri Türk profesör Öner Özçelik gibi)-Dava duruşmaları sırasında adları geçebilecek olanlar (Bu bölümde siyasetçilerden, işadamlarına, Türk, Amerikan, uluslararası bankalara kadar pek çok kişi ve kurumun adı yer aldı. Türk kamuoyu açısından dikkat çeken isimler ise, AKP hükümetlerinde görev yapmış eski ve mevcut bakanların da bu listede yer almalarıydı.)





Adları duruşmalar sırasında bir şekilde geçebilecek kişiler listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında, oğlu Bilal Erdoğan ve yöneticiliğini yaptığı TÜRGEV vakfının adı, damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile siyasete atılmadan önce yöneticilik yaptığı holdinge bağlı olan Aktif Bank yer aldı. Listede ayrıca halen Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek ile eski Başbakan Yardımcısı Ali babacan'ın isimleri de dikkat çekti. Türkiye'deki 17-25 Aralık operasyonları döneminde görevlerinden istifa eden dört bakandan üçü; Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler de listede yer aldı. Ayrıca Çağlayan ve Güler'in oğulları da listede yer aldı. Listede dikkat çeken diğer siyasi kişilikler ise İran'dan oldu. İran Dini Lideri Hamaney ile eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yanısıra çok sayıda İranlı işadamının ve şirket ile bankanın ismi de listede yer buldu. Listede, Türkiye'den de çok sayıda şirketin ismi dikkat çekti.





ATİLLA'NIN KADERİ 12 AMERİKALININ ELİNDE





Duruşmada jüri seçiminde Hakim Berman potansiyel adaylara, davayla ilgili olarak dağıtılan listedeki isimlerle herhangi bir ilişkileri olup olmadığının yanısıra, “hangi gazeteyi okuyup, televizyonları seyrettikleri, boş zamanlarında ne yaptıkları, aynı evde yaşadıkları kişilerin işleri ya da daha önce Amerikan yargı sistemiyle sanık-tanık ya da jüri olarak etkileşim içinde olup olmadıklarını” da tek tek sordu. Jüriden alınan yanıtlar uyarınca da 12 asıl, 6 yedek jüri üyesi resmen belirlendi. Belirlenen jüri üyelerinin isimleri açıklanmadı. Bu kişiler sadece numaralarla anıldıllar. Hakim Berman bunun nedenini de son ön duruşma sırasında “Bazı kişilerin mahkeme çalışanlarına yaklaşmaya çalışıp, dosyalar hakkında bilgi alma çabasına” bağlamıştı. Seçilen jüri arasında kıyafet endüstrisinde teknik tasarımcı olarak görev yapan bir kadın, Harlem'de oturan bir öğrenci, bir terapi uzmanı, bir avukat, bir okul danışmanı, 20 yıllık bir tercüman gibi kişiler yer aldı.