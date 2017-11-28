Samanyolu Haber /Gündem / ATM'den sık para çeken, EFT yapan izlemeye alınıyor! /28 Kasım 2017 10:41

ATM'den sık para çeken, EFT yapan izlemeye alınıyor!

Banka üzerinden para gönderip alma işlemlerine sıkı denetim başlıyor. ATM'den para çekme ve işlem yapma limiti de.

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'Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek' amacıyla çıkarıldığı öne sürülen düzenlemeye göre ATM'lerde ve cebe havale işlemlerinde kısıtlayıcı önlemler alınacak.

Havuz medyasında yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirilecek.

İŞLEM SAYISINA BAKILACAK

Buna göre cepten havalede günde 5-6'dan fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.

SIK PARA ÇEKENLER İZLEMEYE ALINACAK

Bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak. Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.

RİSK GRUBUNDAKİ İŞLEMLER

Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor.

Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.

Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.

Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor.
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