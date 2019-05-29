Reuters'den ABD iddiası

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, ajansa konuşan ve adını açıklamak istemeyen iki kaynak, eğitimi sonlandırma konusunda son kararın henüz verilmediğini söyledi.







Türk pilotlar, F-35’leri kullanmayı öğrenmek için ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde eğitim alıyor.





Reuters’a göre eğitim programlarının durdurulması durumunda pilotların ülkelerine mi döneceği, yoksa Türkiye’ye F-35 satışı konusunda nihai bir kararın mı bekleneceği bilinmiyor.





S-400 yerine Patriot alımı için görüşülüyor





ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları’na konuyla ilgili sorular yönelten Reuters, bir yanıt alamadığını da yazdı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mike Andrews ise Türkiye ile S-400 yerine Patriot füzelerinin alımı için görüşüldüğünü söyledi.





Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hata yaptığı açıklamada Rusya ile anlaşmanın sonuçlandığını ve artık S-400’lerden vazgeçmenin mümkün olmadığını söylemişti.





Türkiye, ABD’nin çıkarmakla tehdit ettiği F-35 programında aynı zamanda üretici durumunda. Uçakların bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor.