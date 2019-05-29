Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'den ABD iddiası /29 Mayıs 2019 20:36

Reuters'den ABD iddiası

Reuters haber ajansı, ABD’nin Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazdı. Gerekçesi ise Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemi.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, ajansa konuşan ve adını açıklamak istemeyen iki kaynak, eğitimi sonlandırma konusunda son kararın henüz verilmediğini söyledi.

Türk pilotlar, F-35’leri kullanmayı öğrenmek için ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde eğitim alıyor.

Reuters’a göre eğitim programlarının durdurulması durumunda pilotların ülkelerine mi döneceği, yoksa Türkiye’ye F-35 satışı konusunda nihai bir kararın mı bekleneceği bilinmiyor.

S-400 yerine Patriot alımı için görüşülüyor

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları’na konuyla ilgili sorular yönelten Reuters, bir yanıt alamadığını da yazdı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mike Andrews ise Türkiye ile S-400 yerine Patriot füzelerinin alımı için görüşüldüğünü söyledi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hata yaptığı açıklamada Rusya ile anlaşmanın sonuçlandığını ve artık S-400’lerden vazgeçmenin mümkün olmadığını söylemişti.

Türkiye, ABD’nin çıkarmakla tehdit ettiği F-35 programında aynı zamanda üretici durumunda. Uçakların bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor.
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