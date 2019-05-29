Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Irak’tan acı haber! 2 şehit /29 Mayıs 2019 20:31

Kuzey Irak’tan acı haber! 2 şehit

Kuzey Irak'taki Pençe Harekâtı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 asker şehit oldu.

İşte Kahramanmaraş'taki Ashab-ı Kehf mağarası

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. 

2 şehidin olduğu belirtilen açıklamada, “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
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