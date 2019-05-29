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Merkez Bankası'ndan piyasaya 18 milyarlık takviye
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Merkez Bankası'ndan piyasaya 18 milyarlık takviye
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29 Mayıs 2019 20:44
Merkez Bankası'ndan piyasaya 18 milyarlık takviye
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 18 milyar lira verdi. Faiz oranı yüzde 24...Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.
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İhaleye 33 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.
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