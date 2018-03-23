Samanyolu Haber /Ekonomi / Resmi işsizlik oranı açıklandı /23 Mart 2018 11:10

Resmi işsizlik oranı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017'de Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.

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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,2 puanlık azalışla %9,4 kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla %14,1 oldu.

Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek %13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile %20,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %11,1 olarak gerçekleşti.
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