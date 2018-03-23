Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan: Dövizle borçlanan büyük sanayici döndüremiyor /23 Mart 2018 11:15

Bakan: Dövizle borçlanan büyük sanayici döndüremiyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin enflasyon olduğunu söyledi. Dövizle borçlanmaya da sınır getireceklerini açıklayan Şimşek, "Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar, tedbir alacağız" dedi.

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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Şimşek, "Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi.
Şimşek, "Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı J.F. Kennedy'nin lafı var: 'Çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük, ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz" diye konuştu.

Dövizle borçlanmaya sınır getireceklerini açıklayan Şimşek, "KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar, tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı.

'YATIRIM BANKALARI KURUN'

Yatırım bankaları kurulması çağrısı yapan Şimşek, şunları söyledi:
"Gelin yatırım bankaları kurun ve mevduata dayalı bir modelden toptan kaynağa dayalı bir model için yardımcı olalım. Geleneksel sektörlerde kâr marjı düştü. BES'te 11 milyon katılımcıya ulaştık, çok ciddi kaynak topladık bu kaynaklar yatırıma gidecek. Gelin start up'lara gelecek vaat eden şirketlere yatırım yapın."

'AB HÂLÂ BİZİM İLHAM KAYNAĞIMIZ'

Verimlilik oranının düştüğünü ancak artıracaklarını ifade eden şimşek, şöyle devam etti:
"Biz yüzyıldır Avrupa'nın bir parçasıyız, kimse koparıp atamaz. Dönemsel anlaşmazlıklar olabilir, bu sorunlar çözülür. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçer, enerji güvenliği de Türkiye'den geçer.  Avrupa Birliği hâlâ bizim ilham kaynağımız, AB bizim stratejik ortağımız, bunu kimse değiştiremez. Verimlilik oranımız düştü ama artıracağız. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ama muazzam da fırsatlar içeriyor."
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