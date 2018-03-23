Samanyolu Haber /Dünya / Belçika'da hizmet gönüllülerini tehdit eden şahsa 6 ay hapis ve para cezası /23 Mart 2018 11:02

Belçika'da hizmet gönüllülerini tehdit eden şahsa 6 ay hapis ve para cezası

Belçika’nın Limburg Eyaleti’ndeki Hasselt Mahkemesi, Tessenderlo’da yaşayan 37 yaşındaki bir kişiye hizmet hareketine yakınlığıyla bilinen Vuslat Derneği üyelerini tehdit etmekten dolayı 6 ay hapis ve 600 Euro tutarında para cezası verdi.

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Şahsın daha önce de benzeri bir vukuatı bulunmasına rağmen, aldığı cezanın 12 aydan daha az olması sebebiyle, 6 aylık cezası da ertelendi. Şahıs mahkeme masrafları ile birlikte 600 Euro’luk para cezası da ödeyecek.

SİLAH VE MÜHİMMATLARINA DA EL KONULDU

Belçika’da yayın yapan Het Belang van Limburg gazetesinin haberine göre, Limburg bölgesinde Tessenderlo Belediyesinde yaşayan şahıs 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bir gün sonra Facebook’ta, komşu belediye olan Beringen’deki Vuslat Derneği üyelerini açıktan tehdit etmiş, elinde silah taşıdığı bir resimle birlikte, ‘Vatan hainleri, bekliyorum sizi’ şeklinde bir mesaj yayınlamıştı. Bu arada, sikayet üzerine açılan davada silah ve mühimmatına da mahkeme tarafından el konuldu.
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