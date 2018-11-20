Resmen çürümüşler... Ayşe Arman para karşılığı röportaj yapıp yayınlıyormuş!

Olay, Türk basınındaki çürümüşlüğü bir kez daha ortaya koydu. Üstelik bu çürümüşlüğü yazan da Türk basınının diğer bir yüz karası Sabah gazetesi oldu.

Sabah yazarı Hıncal Uluç, röportaj karşılığı para aldığı belirtilen Ayşe Arman hakkında bir yazı kaleme aldı.



Arman'ın karşılığında para aldığı işlerini daha önce gazete yönetiminden habersiz yaptığını kaydeden Uluç, "Bu durum o dönem gazetenin patronu olan Aydın Doğan'a iletilince, Aydın Bey de, 'Aldığının yarısını gazeteye bırakırsa devam etsin' demiş" iddiasını yazdı.





"Basın Ahlak Yasası mı?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde Uluç, Arman hakkında şunları kaydetti:





Hürriyet'in haftalık röportajlarını yapan Ayşe Arman bazı röportajlarının karşılığında ücret alıyormuş.





Basbayağı para karşılığında yapıyormuş röportajlarını. Ben de inanamadım ilk duyduğumda. Hatta bu bilgiyi ileten şahıs, kendisinin de röportaj için önce Ayşe Arman'ın menajeri denilen şahısla görüştüğünü sonra ise bizzat Arman'ın kendisini aradığını ve röportaj için rakam telaffuz ettiğini ilettiğinde, "Olamaz! Yalandır bu!" deyip reddettim.





Çünkü evet, duyarız bazı gazetecilerle ilgili böyle şeyler ama bunların bir kısmının karalama amaçlı olduğuna inanırız.

Yapanlar varsa da el altından yaparlar bu işi diye biliriz.

Ama Ayşe Arman bunu gizli kapaklı yapmıyormuş.

Bayağı açıktan yapıyormuş.

Önce menajerine ulaşılıyormuş, fiyat belirleniyormuş ve peşin ödeme yapıldıktan sonra da röportaj yapılıp yayınlanıyormuş Hürriyet'te.

Hürriyet'in bir yetkin ismine haberleri olup olmadıklarını sordum.

Biz, "Yok öyle bir şey! Yalan bunlar!" şeklinde bir yanıt beklerken o üst düzey yönetici "Evet. Bilgimiz dahilinde!" yanıtını verdi.

Anlattı...

Arman daha önce gazete yönetiminden habersiz yapıyormuş bu paralı röportaj işini. Bu durum o dönem gazetenin patronu olan Aydın Doğan'a iletilince, Aydın Bey de, "Aldığının yarısını gazeteye bırakırsa devam etsin" demiş...