Samanyolu Haber /Gündem / Bir çoğu asker 222 kişi hakkında gözaltı kararı /20 Kasım 2018 14:06

Bir çoğu asker 222 kişi hakkında gözaltı kararı

Türkiye genelinde cadı avı operasyonlarında büyük gözaltı operasyonları yapılıyor.

SHABER3.COM

KARA VE DENİZ KUVVETLERİ
Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Ankesörlü telefondan aranma iddiasıyla yapılan operasyonda  Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir üsteğmen ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

HAVA KUVVETLERİ
Konya merkezli olarak 21 ilde yürütülen, bir diğer operasyonda ise aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılırken gözaltı kararı verilenlerden 40'ının muvazzaf asker olduğu aktarıldı. Askerlerden 22'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu belirtiliyor.

SİVİL VATANDAŞLAR
İstanbul ve Ankara merkezli diğer soruşturmalar kapsamında da Bylock programını kullandığı öne sürülen 80 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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