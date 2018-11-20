Cezaevlerine atılan 743 bebek için Paris'te eylem yapıldı

Dünya çocuk hakları günü olan 17 Kasım 2018 tarihinde Türkiye cezaevlerinde Hukuka açıkça aykırı olarak 0- 6 aylık 72 bebekle birlikte toplam 743 küçük çocuk bulunmakta.

Türkiye'deki baskıcı iktidarın estirdiği endişeler nedeniyle Türkiye’de insanlar derin bir sessizliğe bürünmüş durumda. Bu öyle kahredici bir sessizlik ki masumiyet simgesi bebeklerin doğumhanelerde dünyaya adım atar atmaz lohusalı anneleriyle birlikte zindanların soğuk koğuşlarına atılmasına bu korku nedeniyle yeterli itiraz çıkmıyor. Paris’te yaşayan bir grup insan konuya dikkat çekmek için eylem düzenledi.





Eylemde konuşan Eyüp Ensar, ''Unutmayın ki hiçbir zulüm dramatik bir bahaneye dayandırılmadan yapılmaz. Bu nedenle “ama”lar ile başlayan vebal yüklü yaklaşımlardan uzak duralım. Dünyada neyin, kimlerin taraftarı olursak olalım ama zulümlere hangi kılıf giydirilirse giydirilsin alet olmayalım, sesssiz kalmayalım. Hele ki bebekler ve çocuklara reva görülen eziyetlerden.'' dedi