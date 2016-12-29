Rus turist sayısında rekor düşüş







Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, ocak-kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30.85 azalışla 24.05 milyon kişi oldu.





Geçen yıl kasım sonunda Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin ardından yaşanan krizden sonra Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 2016 ilk 11 ayda yüzde 77.3 düşüş kaydetti.

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 2014'ün ilk 11 ayında 4.4 milyon, 2015'in ilk 11 ayında 3.6 milyon iken bu yıl ilk 11 ayda 822.159 oldu.