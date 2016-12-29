AKP'li Tayyar askerlerin yakılmasında suçluyu buldu

IŞİD çetelerinin TSK’ye bağlı iki askeri yakarak katlettiği görüntüleri yayımlamasının üzerinden bir hafta geçti.







Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un 'Medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar' tehdidi ve Milli Savunma Bakanlığı’nın “Görüntüleri inceliyoruz” açıklamasının dışında hükümetten ve ilgili kurumlardan tek bir açıklama dahi yapılmadı.





İktidarın susma ve susturma eğilimi yavaş yavaş askerleri suçlamaya doğru evrilmeye başladı. Bu doğrultuda AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan çarpıcı bir çıkış geldi.





Gaziantep Pusula gazetesine konuşan Tayyar, önce TÜBİTAK’ın incelemesiyle görüntülerin gerçek olup olmadığının anlaşılacağını söyledi, ardından görüntülerdeki yakılarak katledilen askerleri suçladı.





“Askeri kamuflaj içindeki Konya doğumlu olanı DAEŞ mensubudur. Askerle uzaktan yakında alakası yoktur”diyen Tayyar, ikinci kişi içinse “Kilis Karakolu’ndan giden birisi. Bu gönül rızasıyla mı yoksa kaçırıldı mı? Bu nokta araştırılıyor. Genel kanı kendisinin gittiği yönünde” dedi.