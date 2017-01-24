Samanyolu Haber /Dünya / Türk taksiciler Cem Özdemir'i tehdit etmiş /24 Ocak 2017 15:48

Türk taksiciler Cem Özdemir'i tehdit etmiş

Berlin'de bazı Türkiye kökenli taksiciler tarafından tehdit edildiğini belirten Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Berlin Taksiciler Birliği'ne şikayet mektubu yazdı.

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Berliner Zeitung, Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir'in, Berlin'de bazı Türkiye kökenli taksi sürücüleri tarafından hakarete uğrayıp tehdit edilmesi üzerine şikâyette bulunduğuna yer verdi. Gazete haberinde, Özdemir'in Berlin Taksiciler Birliği yönetimine bir mektup yazarak yaşadıklarını anlattığını yazdı.

Cem Özdemir'in Berlin'de Türkiye kökenli taksi sürücüleri tarafından hakarete uğrayıp, tehdit edilmesinin gerekçelerinden birinin de Alman Meclisi'nde kabul edilen "Ermenilerin soykırıma uğradığı yönündeki kararı" olduğu belirtildi.

Gazete, Özdemir'in mektubunda "Beni alarma geçiren, hakaret ve tehdide benim dışımda da Türkiye asıllı milletvekili ve gazeteci Can Dündar'ın da maruz kalmış olması oldu" sözlerine yer verdiği yazdı.

Özdemir'in Berlin Taksiciler Birliği'ne yazdığı şikayet mektubunda "Düşünce açıklanmasıyla hiçbir problemim bulunmuyor ancak tehdit, hakaret ve agresif davranışlar benim için son nokta" dediği belirtildi.

Taksiciler Birliği: Üzüntü duyduk

Berlin Taksiciler Birliği Başkanı Leszek Nadolski, Özdemir'in mektubu üzerine yaptığı açıklamada, böylesi vakalar nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirdi. Kendilerine bağlı taksi şoförleri içinde göçmen kökenliler ve onların da arasında birçok Türkiye kökenli olduğunu belirten Nadolski, "Türkiye'den olan meslektaşlarım her zaman çok duygusallar" şeklinde konuştu.
Nadolski'nin konuyu Özdemir ile de konuşmak istediğini belirttiği bildirildi. Taksilere kamera sistemi kurulmasından yana görüş bildiren Nadolski, "Bu müşteri ve şoförün çıkarına hizmet edecek bir şey. Böylelikle gerçekten ne yaşandığını görme imkânı sağlanır" şeklinde konuştu.
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