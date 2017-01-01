Bugünden itibaren herkesin maaşından 100 lira kesilecek

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dönemine dair detaylar gelmeye devam ederken vatandaşlar, ''BES'te zorunlu dönem ne zaman başlayacak, ne kadar kesinti yapılacak?' sorularına yanıt arıyor. Sisteme katılmak istemeyen çalışanlar ise BES'ten çıkış hakkı olup olmadığını merak ediyor. Otomatik katılım dönemiyle ilgili en çok merak edilenler netleşmeye başladı. İşte, otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik sistemi hakkında en çok sorulan sorular ve yanıtları!





OTOMATİK KATILIM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





Otomatik katılım dönemiyle ilgili en çok merak edilenlerin başında zorunlu BES’in ne zaman uygulamaya konulacağı. Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımını öngören süreç 1 Ocak'ta yani bugün başlayacak. Katılım tarihleri çalışan sayısına göre farklılık gösterecek. Bireysel Emeklilik Yasası’na göre; personel sayısı 250-1000 olan özel sektör, kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de, çalışan sayısı 100-249 olan işverene bağlı özel sektörde bulunanlar ise 1 Temmuz 2017'den itibaren zorunlu BES’e geçiş yapacak.





NE KADAR KESİNTİ OLACAK?





Yeni yılla birlikte ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan özel sektör çalışanları sisteme dahil edilecek. Peki, BES kesintisi ne kadar olacak? Bu kapsamda çalışanların prime esas kazançlarından yüzde 3 kesinti yapılacak. Çalışanlara yüzde 25 devlet katkısının yanı sıra bin lira tutarında da teşvik sağlanacak.





BES’TE YAŞ SINIRI VAR MI?





Sistem ile ilgili merak edilen bir diğer soru ise yaş sınırı olup olmadığı. Bu konuyla ilgili açıklama da . Bireysel Emeklilik Yasası’nda ifade ediliyor. Yasaya göre kamu ve özel sektördeki 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, zorunlu BES’e dahil olacak.





CAYMA HAKKI VAR MI?





Sisteme katılmak istemeyenlerin sık sık sorduğu “BES’ten cayma hakkı var mı?” sorusuna yanıt da yasa aracılığıyla veriliyor. Çalışanlara 2 aylık caya süresi tanınacak. Bu süre sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek. Otomatik katılım sistemine şartları taşıyan tüm çalışanlar dahil olacak. Çalışanlar otomatik katılım kapsamı dışındaki BES sözleşmesiyle otomatik katılım sistemine devam edemeyecek.