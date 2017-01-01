Samanyolu Haber /Gündem / Reina kurbanlarının isim listesi neden açıklanmıyor? /01 Ocak 2017 15:39

Reina kurbanlarının isim listesi neden açıklanmıyor?

Yayın yasağı getirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri de yayın yasağı kaldırıldıktan sonra açıklanacak. Kurbanların isimlerine getirilen sansürün sebebi anlaşılamadı. Toplumda infial oluşturacak isimlerin ortaya çıkmasından mı endişe ediliyor?

Reina'daki dehşet anlarını anlattı

Reina'da ölenlerin isimleri hakkında henüz bir açıklama yapılmazken hayatını kaybeden 39 kişiden 21'inin kimlikleri tespit edildi. Olay sonrası yayın yasağı getirilirken başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere pek çok yetkili konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin kesinleştikten sonra açıklanacağı ifade edildi.

Hayatını kaybedenler arasında birisi İsrail vatandaşı olmak üzere Arap ülkelerinden de kurbanlar bulunuyor. Hayatını kaybedenler arasında en az 16 yabancı olduğu belirtiliyor. Kimliği tespit edilen 21 kişiden 6'sı Türk vatandaşı. 

Şimdiye kadar açıklanan/öğrenilen isimler:
-Polis memuru Burak Yıldız 
-Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak 
-Turizmci Ayhan Arık
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