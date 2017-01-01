Reina kurbanlarının isim listesi neden açıklanmıyor?





Hayatını kaybedenler arasında birisi İsrail vatandaşı olmak üzere Arap ülkelerinden de kurbanlar bulunuyor. Hayatını kaybedenler arasında en az 16 yabancı olduğu belirtiliyor. Kimliği tespit edilen 21 kişiden 6'sı Türk vatandaşı.





Şimdiye kadar açıklanan/öğrenilen isimler:

-Polis memuru Burak Yıldız

-Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak

-Turizmci Ayhan Arık



Reina'da ölenlerin isimleri hakkında henüz bir açıklama yapılmazken hayatını kaybeden 39 kişiden 21'inin kimlikleri tespit edildi. Olay sonrası yayın yasağı getirilirken başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere pek çok yetkili konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin kesinleştikten sonra açıklanacağı ifade edildi.