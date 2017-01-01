Samanyolu Haber /Gündem / Reina'daki yılbaşı eğlencesinde çok sayıda Arap varmış... /01 Ocak 2017 14:53

Reina'daki yılbaşı eğlencesinde çok sayıda Arap varmış...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, saldırıda hedef olanlar hakkında yaptığı açıklamada "Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var" ifadelerini kullandı.

Reina'daki dehşet anlarını anlattı


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Reina'da düzenlenen saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yaralananlar arasında Türk ve yabancı uyrukluların olduğunu söyleyen Kaya, "Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden; Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırıda ölenler arasında bir İsrailli kadının da olduğunu bildirildi.

(Sol)
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