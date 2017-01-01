Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklama /01 Ocak 2017 15:06

İsrail'den Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklama

Ortaköy'deki terör saldırısının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olay sırasında Reina'da olan İsrailli bir genç kadının öldüğü belirtildi.

Reina saldırısını düzenleyen terörist böyle görüntülendi!

Saldırıda hayatını kaybeden İsrailli kadının adının Leanne Nasser olduğu açıklandı. Reuters, İsrailli Arap Nasser'in 19 yaşında olduğunu bildirdi.

Nasser'in yanındaki üç arkadaşından biri olan Ruaa Mansour'un ise saldırıda yaralandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yaralanan bir İsrailli kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise haber yok" demişti.

KURBANLARIN ÇOĞU YABANCI


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki gece kulübünü hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişilerden en az 15'inin yabancı olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var" dedi.
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