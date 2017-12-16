Reina katliamı davasında IŞİD üyeliğinden yargılanan 7 sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Reina isimli eğlence mekanında 39 kişiyi öldürüp 79 kişiyi de yaralayan Özbek asıllı saldırgan Abdulkadir Masharipov'un aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada ilk ara karar verildi. Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Pazartesi gününden itibaren görülen duruşmaya Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, IŞİD üyeliği, 39 kişiyi öldürme ve 79 kişiye de öldürmeye teşebbüs suçlamaları ile yargılanan sanıklar katıldı. Duruşmada tutuklu tüm sanıklar savunmalarını tamamladıktan sonra duruşma savcısı tahliye taleplerine ilişkin görüşünü bildirdi.





Duruşma savcısı mütalaasında, Yasin Mehmet, Mehmet Cumaniyazi, Sabri Benthabet, Ulugbek Khudayberdiev, Abdullah Türkistanlı, Khushnudjon Kurbanov, Miraziz Mirsobitov, Olimjon Akhralov'un tahliye edilmesini istedi. Tahliye talebine “üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, sabit ikametgah sahibi olmaları nedeniyle kaçma şüphelerinin bulunmaması ve delilerin büyük oranda toplanmış olması”nı gerekçe gösterdi. Bu kişiler iddianamede IŞİD üyeliği ve IŞİD'li militanların barındığı evlerden sorumlu olmakla suçlanıyor.





Valilikten tedbir istendi





Mütalaanın ardından söz alan Reina'nın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu, saldırıdan aylar önce İstanbul Valiliği'ne dilekçe vererek güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediklerini söyledi. Sultanahmet'te 2016 Ocak ayında meydana gelen saldırıdan sonra Reina'nın da turistik bir mekan olduğu gerekçesiyle saldırı ihtimalinin kuvvetli olduğunu bildirdiklerini kaydetti. Valilikten Reina saldırısından 2 ay sonra yanıt geldiği öğrenildi. Cevapta risk raporunun gönderildiği, tesiste güvenlik önlemine ilişkin yapılması gerekenlerin sıralandığı kaydedildi.





Sanık avukatlarının taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme yaklaşık 2 saat karar arası verdi. Aranın peşinden kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Celil Çelik, Mehmet Cumaniyazi, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Khushnudjon Kurbanov, Miraziz Mirsobitov ve Muhammed Kerim'in tahliye edilmesine hükmetti. Tahliye edilen sanıklara adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme duruşmanın bir sonraki oturumunun 26-27-28-29 ve 30 Mart 2018 tarihlerinde görülmesine hükmetti.