Korkmaz'ın ifadeleri geçerli sayıldı

Hüseyin Korkmaz’dan dolayı davanın düşürülme talebi reddedildi





Öğle arasının ardından, yargıç Richard Berman Atilla’nın avukatlarının beraat talebini değerlendirdi. Atilla’nın avukatları yargıçtan müvekkillerini jüriye başvurmadan beraat ettirmesini istedi. Avukatlar, savcılığın, Atilla’nın Zarrab’ın yaptıklarında bir Amerikan bağlantısını olduğunu Atilla’nın bildiği tezini kanıtlayamadığını savundu. Avukatlar ayrıca, Hüseyin Korkmaz’ın ifadelerinin ve Türkiye’den ABD’ye götürdüğü delillerin geçersiz sayılarak davanın düşmesini talep etti.





Atilla’nın avukatlarının, Hüseyin Korkmaz’ın ifadeleri nedeniyle davanın düşürülmesi talebi reddedildi.





Yargıç Berman, eski polis Hüseyin Korkmaz’ın ifadelerinin geçerli sayılması gerektiğini söyledi. Berman, “Korkmaz, denetlediği bir polis soruşturmasına dair ilk elden bilgileri anlattı” dedi.





Savunma avukatları, Korkmaz’ın Atilla’ya karşı sunduğu kanıtların yasadışı yollardan elde edildiğini, bu nedenle de davanın düşürülmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Berman, bu yolları kullanan kişinin ‘adaleti sağlamayı amaçlamasının’ hafifletici olduğunu söyledi.





Berman, Korkmaz’ın tanık sandalyesindeki açıklamalarından da alıntılar yapıyor. Amerikalı yargıç, Korkmaz’ın ‘kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe duyduğu’ ve ‘adaletin yerine gelmesi için bu kanıtların yok edilmesine izin vermek istemediği’ gibi açıklamalarına dikkat çekti.





Korkmaz’ın ifadesi Atilla’nın işine yaradı





Savunma, Korkmaz’ın yasadışı yollardan elde ettiği kanıtlara dayanan ifadesinin, Atilla’ya zarar verdiğini savundu. Yargıç Berman’ın “Korkmaz’ın ifadesi Atilla açısından zarar verici değildi. İronik bir biçimde, Atilla’nın savunmasına yardımcı oldu” yorumunu yapması dikkat çekti.









Yargıç Berman, Korkmaz’ın ifadelerinin yaptırımların delinmesiyle Atilla arasına mesafe koyduğunu söyledi.





Yargıç, savunmanın ‘Korkmaz’ın Gülenci olduğu’ tezini de ‘mantıksız bir komplo teorisi’ diye niteledi. Yargıç, savunmanın bu gerekçeyle davanın düşürülmesi talebini de ‘profesyonel olmamanın sınırlarında’ diye tanımladı.