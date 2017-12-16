Samanyolu Haber /Gündem / İşte Hicret edenlerin en önemli vazifesi... /16 Aralık 2017 01:34

İşte Hicret edenlerin en önemli vazifesi...

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Son dönemde, cebrî hicret yollarına düşenler çoğunlukla Batı ülkelerine gittiler; Cenâb-ı Hakk’ın sevki itibarıyla, bunun çok farklı hikmetleri ve neticeleri olabilir.' dedi...

İşte Hicret edenlerin en önemli vazifesi...

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Son dönemde, cebrî hicret yollarına düşenler çoğunlukla Batı ülkelerine gittiler; Cenâb-ı Hakk’ın sevki itibarıyla, bunun çok farklı hikmetleri ve neticeleri olabilir.' dedi... 
Fethullah Gülen Hocaefendi, sözlerini şöyle devam etti.. 
“Öyle ise bunlarla anlaşılabilir, bunlarla dünya paylaşılabilir!” diyor ve bütün dünya, size bağrını açıyor. Hazır bir fırsat bu bence… Dünyanın değişik yerlerine hicret etmek suretiyle, hem hicret sevabı kazanma, hem de “hâl” ve “temsil” yoluyla değerlerimizi tanıtıp sevdirme… Ne kadarını onlara sevdirme ve saygılarına mazhar kılma lütfunu Cenâb-ı Hak ihsan edecek?!. Onu, O’nun (celle celâluhu) meşîet-i Sübhanîyesine, İrâde-i Rabbâniyesine bırakmak lazım.
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