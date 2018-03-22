Regaip Kandili'nde hangi dua okunur?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan birincisi olan Recep ayının, ilk Perşembe gününü Cumaya bağlayan gecesinde idrak edilen Regaip Kandili, rahmet ve mağfiret gecesi olarak Müslümanları manevî arınmaya dâvet ediyor. Aynı zamanda mübarek Ramazan ayını da müjdeleyen Regaib Kandili’nde, Allah’ın rahmeti sağanak halinde inananların üzerine yağıyor. Mübarek 3 ayların müjdecisi Regaib Kandili, inananları kutlu bir dâvetle karşılıyor. Bu aylarda daha fazla Kur’ân-ı Kerîm okuyarak, ibadet ve tefekküre ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırmaya gayret gösteren Müslümanlar, mübarek ayların bereketinden istifade ediyor. İslâmın Yüce Peygamberi Hz. Muhammed’in (asm) Recep ayı girdiği zaman, “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve Ramazan ayını da bize mübarek eyle (Ramazan’a kavuştur)” diye ettiği duâ da bu ayların Müslümanlar için önemini en güzel biçimde ortaya koyuyor.



Regaib Kandili duası





Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm





Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm





Ey bizleri varlığa erdiren





Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran





Güzeller güzeli rabbimiz!





Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.





Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun.





İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:





YA İLAHE'L-ALEMİN!





Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.





EY ÇARESİZLER ÇARESİ!





Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur;





Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur.





Bütün dileklerimizi kabul buyur





Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur;





Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.





EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM!





Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma;





Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden,





Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından,





Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi





Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan,





İbadette riya ve gafletten





Ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!





Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak,





Hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır!





Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.





EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!





Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla,





İnayetine ihtiyacımız açık,





Çaresizliğimiz her halimizden belli;





Bizleri yara-bere almadan





Ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin.





İçimizi sana döküyor,





Kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!





EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!





Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun.





Sana yönelenlere hep “gelin, gelin” diyorsun.





Ey Rab! Bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur “biz de geldik” diyelim. Geldik ve şu mübarek gecede sana,





Yolların amansızlığını,





Nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını,





Bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz.





Bilhassa, her zaman hatalara açık duran,





Günahlara meyyal bulunan





Ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan,





Serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz.





Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!





Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır Ya Rabbi





Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin,





Hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi!





Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!





Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi!





Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi!





Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!





EY TALİHSİZLERİN SIĞINAĞI,





EY ÂCİZLERİN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLİLERİN TABİBİ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENİ!





Şu anda duygularımız derbeder,





Davranışlarımız ahenksiz,





Çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık,





Dünyanın durumu boz-bulanık,





İşte böyle bir dağınıklık içinde sana geldik.





Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı,





Şimdiye kadar gelip senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış;





Hiçbir pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır.





Bizi hilm ü silminle güçlendir ve affınla bizlere muamelede bulun ya Rabbi!





EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!





Şu mübarek Regaib gecesinde binler, yüz binler senin karşında gerek burada gerek televizyon ekranları karşısında divan durarak





Ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "biz geldik" diyoruz.





Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine,





Her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi!





YA İLAHEL ALEMİN!





Mescitlerimizde Kur'an okunuyor,





Minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor;





Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi.





Hazret-i Muhammed'i güldüren,





Kur'an'ın manasını güldüren,





Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip





Bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi.





EY RAB!





Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli;





Eller yasak meyvelerde,





Ağızlar harama açık duruyor;





Gözler başkalarının kusur müfettişi..





Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey,





Hak ve adaletin ismi var sadece;





Vefa Kafdağı'nın arkasında,





Ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış;





Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.





Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement;





Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz.





N'olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi!





ALLAH'IM!





Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap





Ne de tutarlı bir plâna sahibiz.





Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz;





Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz.





Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.





Bütün bunlara rağmen ya Rabb!,





Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz.





Kendimiz edip kendimiz bulsak da,





Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte.





Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!





EY KAİNATIN SULTANI!





Dua edenlere cevap veren sen,





Izdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen,





Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen,





Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin!





Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı;





Nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü;





Samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı.





Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere..





Var eden sensin, yok eden de sen; uzak tutan sensin, yaklaştıran da sen;





Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi söyleyemezdik.





Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!





ALLAH'IM!





Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun..





İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma.





Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!





EY AFFI TECZİYESİNİN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!





Ya Rabbi dokuz asır tevhide bayraktarlık yapmış bir milletin torunları olarak biz senin adını omzumuzda taşımaya,





Âfaktan âfâka serhad türküleri söyleyerek gezmeye,





Kaleleri aşmaya, cihana muvazene getirmeye,





İnsanlık için denge unsuru olmaya alıştık Ya Rabbi.





Sen bizi buna davet ettin, "sizi ifrat ve tefritin ortasında ümmet-i vasat yaptım" dedin. Bizlerde böyle olmaya çalıştık,





Sen bizleri devletler muvazenesinde olması gereken ufka ulaştır ya Rabbi!





EY YÜCELER YÜCESİ!





Cihanın çeşitli yerlerinde yeni gelişmelerin olduğunu duyalım ve bunların şükrünü eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim.





Minarelerden hakiki manasına uygun Allah-u Ekber nidalarının yükseldiğini duyalım..





Gözyaşlarımızı ceyhun ederek huzuruna koşalım..





İki büklüm rükua varalım.. Bu az oldu diye secdeye kapanalım..





Gözyaşlarımıza muhtaç seccadeleri ıslatalım..





Ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hasıl ettiği mevcelenme ile canı dudağına gelmiş, kalbi durmuş insanlar olarak ruhumuzu teslim edelim..





İnşirah, beşaret ve beşaşet içinde şadırvanların temiz güvercinleri gibi kanat çırpalım, sana yükselelim..





Bedrin aslanları gibi, Uhud'un kaplanları gibi, cihan tarihinde benzerine az rastlanan harika nesiller gibi olma yolunda bir hayat sürelim..





Bizi bu mübarek gece hürmetine bu türlü lütuflarla şerefyâb eyle ya Rabbi.





EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN,





KULLARININ TEVBELERİNİ KABUL BUYURAN VE DUA DUA YALVARANLARIN NİDALARINA İCABET EDEN YÜCE RABB'İMİZ!





Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;





Bizi haybet ve hüsrana uğratma!





EY KORUYUP KOLLAYAN YÜCELER YÜCESİ!





Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme..





Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla





Muâmele eyle..





Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden,





Ahiret azabından,





Kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden,





Fâcir kimselerin komplolarından,





Düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden,





Bozguncuların kırıp dökmelerinden





Ve bütün despotların zulmünden





Sen bizleri ve ülkemizi





Muhafaza buyur ya Rabbi!





Ya Rabbi bize dünya da ve ahirette iyilikler lutfeyle





Bizleri cehennem azabından azad eyle





Ya Rabbi bizi, anne ve babamızı, ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle





Ya Rabbi ülkemize ve islam alemine birlik ve düzen





Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle





EY YAPILAN DUALARA CEVAP VEREN ALLAH'IM!





Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin;





Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin,





Darda kalanlara icabet edersin,





Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın





Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin





Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin





Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!





YA İLAHEL ALEMİN!





Burada okunan Kur'an'dan





Getirilen salat ü selamlardan





Terennüm edilen mevlid-i şeriften





İlahi ve kasidelerden





Hasıl olan sevaplardan başta Peygamberimiz Efendimiz Hazret-i Muhammed (SAS) olmak bütün enbiya ve murseline





Dine diyanete hizmet etmiş insanlara





Bütün eş dost akraba arkadaş ve arkadaşlarımıza





Tüm yakınlarımıza ve büyüklerimize





Gazi ve şehitlerimize





Bu ülke için hizmet vermiş devlet adamlarımıza





Armağan ediyoruz sen onların ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi!





EY YÜCELER YÜCESİ!





Efendimiz Hazret-i Muhammed'e,





Muallâ aile efradına





Ve bütün Ashab-ı Güzînine





Salât u selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!..





Amin amin amin





Velhamdü Lillahi Rabbil Alemine'l-fatiha