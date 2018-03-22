"Sincar'a gireriz" diyen Erdoğan'a Irak'tan cevap: İzin vermeyiz









Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada da "Irak Merkezi Yönetimi, bu PKK'y, temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz" dedi. Erdoğan, "iki gün içerisinde Sincar'da 38 tane PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Eğer bu devam ederse daha ileri gideriz" diye de ekledi.





Erdoğan'ın "Sincar'a da gireriz" açıklamasına Irak'tan yanıt geldi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi olası bir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi.





Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'nin Bağdat'ta Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile yaptığı görüşme sonrası yapılan yazıla açıklamada, "Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün toprakları üzerindeki varlığına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.





Türk güçlerinin Irak sınır ihlalini kabul etmediğini söyleyen Caferi, Türkiye'den Başika Kampı'ndaki birliklerini de çekmesini istedi.