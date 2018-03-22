Samanyolu Haber /Dünya / "Sincar'a gireriz" diyen Erdoğan'a Irak'tan cevap: İzin vermeyiz /22 Mart 2018 01:00

"Sincar'a gireriz" diyen Erdoğan'a Irak'tan cevap: İzin vermeyiz

Türkiye'nin 20 Ocak’ta başlattığı Afrin operasyonunda şu ana dek 46 asker hayatını kaybetti. Afrin kent merkezine önceki günlerde girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Afrin'e girilmesinin ardından sıranın Menbiç, Kamışlı ve Sincar'da olduğunu söyledi.

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Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada da "Irak Merkezi Yönetimi, bu PKK'y, temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz" dedi. Erdoğan, "iki gün içerisinde Sincar'da 38 tane PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Eğer bu devam ederse daha ileri gideriz" diye de ekledi.

Erdoğan'ın "Sincar'a da gireriz" açıklamasına Irak'tan yanıt geldi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi olası bir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'nin Bağdat'ta Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile yaptığı görüşme sonrası yapılan yazıla açıklamada, "Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün toprakları üzerindeki varlığına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Türk güçlerinin Irak sınır ihlalini kabul etmediğini söyleyen Caferi, Türkiye'den Başika Kampı'ndaki birliklerini de çekmesini istedi.
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