Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Doğan Medya Grubu'nu almak içi parayı bakın nereden bulmuş.... /22 Mart 2018 00:43

Demirören Doğan Medya Grubu'nu almak içi parayı bakın nereden bulmuş....

Doğan Grubunu almak için kredi havuzu kurmuşlar... Hem de Sabah grubunu almak için oluşturulan bir sistemin aynısı oluşturulmuş...

SHABER3.COM

Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimini ifade eden Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören grubuna satışında Ziraat Bankası kredisi de kullanıldı. 

T24’ün haberine göre , 1,2 milyar dolar olduğu belirtilen satış işlemi için oluşturulan bankalar arası konsorsiyumda devlete ait Ziraat Bankası da yer aldı.

Kaynaklar, bu ölçekteki satın almalarda tek banka kredisi kullanılmadığını, finansmanın yurt içi ve dışından çok sayıda banka ve yatırım fonunun sağladığı kredi paketiyle sağlandığını, Ziraat’in bu yapı içindeki kurumlardan biri olduğunu söylediler.

Sabah-ATV grubunun satışı

Ciner Grubu tarafından Dinç Bilgin’den alındıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konan Sabah-ATV grubu da kamu bankası kredisi katkısıyla Çalık grubu tarafından satın alınmıştı.


Sabah-ATV grubunun 2008 yılındaki satışına Halkbank ve Vakıfbank’tan 375’er  milyon dolar olmak üzere toplam 750 milyon kredi sağlanmış, Çalık grubu alımı toplam 1,1 milyar dolara TMSF’den yapmıştı.

“Havuz medyası” kavramını doğuran süreçte Çalık grubunun Aralık 2013’te elden çıkardığı Sabah-ATV grubu, iktidara yakın bir diğer grup olan Kalyon Grubu’na geçmişti.

Doğan Medya Grubu'nun satılışı

Doğan Medya Grubu'nun, Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafında, daha önce de grup bünyesindeki Milliyet ve Vatan gazetelerinin satıldığı ve Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören Holding'e satıldığı, bugün ilk olarak T24 tarafından duyurulmuştu. Henüz resmi olarak ilan edilmeyen satış haberinin duyurulmasının ardından Doğan Holding bünyesindeki şirketlerin borsadaki değerinde kesin bir artış gözlemlenmişti. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor. T24'ün aldığı bilgilere göre, grubun toplam 1.2 milyar dolara satışında anlaşmaya varıldı.

1979'da Karacan ailesinden aldığı Milliyet'le basın sektörüne giren, 1994'te Simavi ailesinden Hürriyet grubunu satın alarak Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi olan Aydın Doğan, yaklaşık 40 yıldır kesintisiz olarak medya sektöründeydi. Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AKP'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelmesinin ardından iş hayatında en sıkıntılı dönemini yaşadı.

Erdoğan'ın defalarca ağır ifadelerle hedef aldığı ve hapse girmesine neden olan hakkındaki siyaset yasağını 24 Eylül 1998'de "Muhtar bile olamaz" başlığıyla duyuran Hürriyet'i işaret ederek "28 Şubat davasında yargılanmalılar" mesajı verdiği Doğan Grubu, Nisan 2011'de Milliyet ve Vatan'ı, internet siteleri dâhil bütün haklarıyla toplam 74 milyon dolara Demirören-Karacan ortaklığına satmıştı. Demirören Grubu, daha sonra Milliyet ve Vatan'ın tek başına sahibi olmuş, dönemin başbakanı Erdoğan, Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu medya grubunun başına kimin getirileceğini kendisine sorduğunu gazetecilere açıklamıştı.

Erdoğan Demirören, "İmralı Zabıtları" haberine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "patron" diye hitap ettiği telefon konuşmasında ağlamasıyla da gündeme gelmişti.
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