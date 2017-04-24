Referandumda oy kullananların pasaportu iptal edilecek

Avusturya’da Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu sonuçları nedeniyle alevlenen çifte vatandaşlık tartışması yeni bir boyut kazandı.





İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka’nın, çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirileceği, bu kişilerin pasaportlarının ellrinden alınacağını ve para cezası kesileceğini açıklamasından sonra önemli bir gelişme yaşandı.





Devlet televizyonu ORF, Yukarı Avusturya bölgesinde, referandumdaki Avusturya seçmen listesi olduğu ileri sürülen belgelere ulaştı.





Ele geçen liste ile, bu ülkede yaşayan, hem Türk hem de Avusturya vatandaşı olan kişilerin tespit edilebileceği belirtildi.





Yukarı Avusturya Bakanı Elmar Podgorschek, gerekli incelemelerin yapılacağını ve listede Avusturya vatandaşı Türklerin bulunması halinde bu kişilerin Avusturya pasaportlarının ellerinden alınacağını söyledi.





Avusturya kanunlarına göre çifte vatandaşlık istisnai durumlar haricinde yasak.





Kronos.news