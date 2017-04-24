Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye Almanya’dan ekonomik yardım istiyor /24 Nisan 2017 16:42

Türkiye Almanya’dan ekonomik yardım istiyor

Alman Bild gazetesinin haberine göre Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zayıflayan Türk ekonomisini yeniden canlandırmada Almanya’ya ihtiyaç olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, Alman Bild gazetesine Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bild'in pazartesi baskısında "Türkiye yine Almanya’dan ekonomik yardım istiyor" başlığı ile çıkan haberde Bakan'ın "İlişkilerde normalliğe dönme zamanının gelmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verildi. Habere göre Washington'daki G20 Maliye Bakanları buluşmasında zayıflayan Türkiye ekonomisini yeniden canlandırmanın yollarının ele alındığını kaydeden Bakan Şimşek, "Bunun için Almanya’ya ihtiyacımız var" diye konuştu.
Bakan Şimşek mart ayı sonunda Almanya'nın önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'a yaptığı açıklamada da Türkiye ve Avrupa'da söylemlerin sakinleşeceğini ve tekrar olumlu bir gündeme geri dönebileceklerini umduğunu ifade etmişti.
Türkiye ile Almanya ilişkilerindeki gerginlik, Türk bakanların referandum etkinliklerine yönelik engellere tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Nazi uygulaması' benzetmeleri ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması üzerine daha da artmıştı.

Schäuble: Türkiye'ye ekonomik destek zora girdi

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise birkaç hafta önce Alman Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması öncesinde Türkiye'ye ekonomik destek konusunda Türk mevkidaşı Şimşek ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Görüşmeler iyi ilerliyordu. Ama ardından tutuklama geldi. Bu, durumu son derece güçleştirdi" diye konuşmuştu.

Küresel mali kriz sonrası 2010 yılında yüzde 9 oranında büyüyen Türk ekonomisinde son dönemde büyüme yavaşladı. 2016 Temmuz ayındaki darbe girişimi ve ardından oluşan siyasi tablo yatırımcıda endişelere yol açtı. Terör saldıları bir dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 5'ine tekabül eden turizm branşına da darbe vurdu. Türkiye ekonomisi yine de 2016 yılında yüzde 2,9 oranla beklenenin üzerinde bir büyüme kaydetti. Türk Lirası darbe girişiminin ardından büyük değer kaybederken, 2016 yılında işsizlik oranı yüzde 10,9'a yükseldi. İşsizlik oranı Aralık döneminde yüzde 12,7'ye yükselerek Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
<< Önceki Haber Türkiye Almanya’dan ekonomik yardım istiyor Sonraki Haber >>

19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Hocaefendi'den Miraç Kandili için dua tavsiyesi!

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Mermi çekirdeği kızın alnından böyle çıkartıldı

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Furkan Vakfı'nın Kutlu Doğum etkinliğine TOMA'lı müdahale!

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

Cem Küçük AKP'deki derin çatlağı itiraf etti

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

İşte AKP'den atılacak 9 kişinin tam listesi

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

Küçük: Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yollar ayrılmalı

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:24:10