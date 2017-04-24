Türkiye Almanya’dan ekonomik yardım istiyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Alman Bild gazetesine Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bild'in pazartesi baskısında "Türkiye yine Almanya’dan ekonomik yardım istiyor" başlığı ile çıkan haberde Bakan'ın "İlişkilerde normalliğe dönme zamanının gelmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verildi. Habere göre Washington'daki G20 Maliye Bakanları buluşmasında zayıflayan Türkiye ekonomisini yeniden canlandırmanın yollarının ele alındığını kaydeden Bakan Şimşek, "Bunun için Almanya’ya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bakan Şimşek mart ayı sonunda Almanya'nın önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'a yaptığı açıklamada da Türkiye ve Avrupa'da söylemlerin sakinleşeceğini ve tekrar olumlu bir gündeme geri dönebileceklerini umduğunu ifade etmişti.

Türkiye ile Almanya ilişkilerindeki gerginlik, Türk bakanların referandum etkinliklerine yönelik engellere tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Nazi uygulaması' benzetmeleri ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması üzerine daha da artmıştı.





Schäuble: Türkiye'ye ekonomik destek zora girdi





Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise birkaç hafta önce Alman Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması öncesinde Türkiye'ye ekonomik destek konusunda Türk mevkidaşı Şimşek ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Görüşmeler iyi ilerliyordu. Ama ardından tutuklama geldi. Bu, durumu son derece güçleştirdi" diye konuşmuştu.





Küresel mali kriz sonrası 2010 yılında yüzde 9 oranında büyüyen Türk ekonomisinde son dönemde büyüme yavaşladı. 2016 Temmuz ayındaki darbe girişimi ve ardından oluşan siyasi tablo yatırımcıda endişelere yol açtı. Terör saldıları bir dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 5'ine tekabül eden turizm branşına da darbe vurdu. Türkiye ekonomisi yine de 2016 yılında yüzde 2,9 oranla beklenenin üzerinde bir büyüme kaydetti. Türk Lirası darbe girişiminin ardından büyük değer kaybederken, 2016 yılında işsizlik oranı yüzde 10,9'a yükseldi. İşsizlik oranı Aralık döneminde yüzde 12,7'ye yükselerek Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.