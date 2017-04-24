Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilin torpil notları ortalığa saçıldı /24 Nisan 2017 16:57

AKP'li vekilin torpil notları ortalığa saçıldı

AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’na ait olduğu iddia edilen notlarda, onlarca partiliyi devlete yerleştirmek için bakanları ve müdürlükleri adeta ‘resmi yazı bombardımanına’ tuttuğu ortaya çıktı

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AKP Niğde Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Alpaslan Kavaklıoğlu'na atfen yayınlanan torpil belgeleri ortalığı karıştırdı. Youtube'a yüklenen belgelere göre Kavaklıoğlu, onlarca ismin işe alınması için devreye girmiş. Bakanlara, genel müdürlere yazı yazarak onlarca kişiye aracı olmuş. Belgelere göre Kavaklıoğlu, en çok özel harekat polisi alımında torpil istemiş.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, AKP'li Kavaklıoğlu'nun adının geçtiği belgelerde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem'e torpil yazıları yazıldığı görüldü.

“GEREĞİNİ ARZ EDERİM”

Müezzinoğlu'na gönderilen yazıda, üç isme yer verilerek, “Aşağıda isimleri ve bilgileri yazılı kişiler, SGK Kurumu'nda belirtilen iller için SGK Denetmen Yardımcısı alımı mülakat sınavlarına girecek olup, bilginizi ve gereğini saygılarımla arz ederim” diye yazıldı.



“TERCİHİ İSTANBUL'DUR”

Kavaklıoğlu'nun, Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya gönderdiği yazı da şöyle: “A.C.A., Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Kütüphaneci alımına başvurmuş olup, sözlü mülakat aşamasına 23 Şubat 2017 tarihinde girecektir. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu olup, KPSS puanı 78.611'dir. Tercihi İstanbul'dur.”

Bir başka belgeye göre de Kavaklıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'a şu ricada bulundu: “R.S., Sahil Güvenlik Komutanlığı Destek Uzmanı alımına müracaat etmiş olup, 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara Sahil Güvenlik Ek Hizmet Binası'nda mülakat yapılacak sözlü mülakat aşamasına girecektir. Bilginizi ve gereğini saygıyla arz ederim.”

ÖNÜNDEKİLERİ SOLLADI

Belgelerden bir diğerinde ise Kavaklıoğlu'nun Adli Tıp Kurumu Başkanı Yalçın Büyük'ten mülakata girecek bir kişi için yardımcı olmasını istediği görülüyor. 2 Mart 2017 tarihli yazıda ismi geçen E.K.'nın, KPSS'de kendisinden yüksek puan alanları sollayıp, 91.67 puanla ikici sırada sınavı kazanması dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a değişik tarihlerde mesaj gönderdiği görülen Kavaklıoğlu, “Aşağıda isimleri ve bilgileri yazılı kişiler, 19'uncu Dönem Özel Harekat Birimleri'nde istihdam edilmek üzere polis eğitim merkezleri için yapılacak olan mülakat sınavlarına girecek olup, bilginizi ve gereğini saygılarımla rica ederim” diyor. Talebin altına referans olduğu onlarca polis adayının adının da eklendiği görülüyor.

“HACKERLAR ELE GEÇİRDİ”

Kavaklıoğlu'nun danışmanları, “Hackerlar galiba Meclis'in faks sistemine girmiş. Sayın vekilimiz, kimlerin nasıl elde ettiğiyle ilgili inceleme başlattı. Belgelerin birçoğu doğru değil. Hepsi incelenecek” dedi.

Sözcü


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