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Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak
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Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak
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28 Aralık 2016 22:28
Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak
CHP İzmir Milletvekili ve Darbe Komisyonu üyesi Aytun Çıray’dan çok konuşulacak bir iddia geldi.
Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak
Darbe komisyonu üyesinden önemli iddia!
Halk tv’de Can Ataklı’nın Yazı İşleri programına katılan Çıray; “Başkanlık referandumu öncesi 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin sansasyonel bir ismin tutuklanmasını bekliyorum” dedi.
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