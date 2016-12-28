Samanyolu Haber /Gündem / Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak /28 Aralık 2016 22:28

Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

CHP İzmir Milletvekili ve Darbe Komisyonu üyesi Aytun Çıray’dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Darbe komisyonu üyesinden önemli iddia!

Halk tv’de Can Ataklı’nın Yazı İşleri programına katılan Çıray; “Başkanlık referandumu öncesi 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin sansasyonel bir ismin tutuklanmasını bekliyorum” dedi.


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