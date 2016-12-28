Aktay o sözlerini hatırlıyor mu?

Yasin Aktay bu görüntüleri unuttu mu?





AKP Sözcüsü Yasin Aktay, ABD’nin “DAEŞ bahanesiyle YPG’ye silah verdiğini” söyledi.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "Koalisyon DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyor” demişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de Erdoğan’ın iddialarını ‘gülünç’ olarak nitelendirmişti.

Daha sonra bir açıklama yapan ABD Büyükelçiliği de "ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık" demişti.

Aktay, “Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de savaşan taraflara ateşkes sağlanması konusunda anlaştığına yönelik haberler var” sorusuna da şu yanıtı verdi:

Bu konuda bilgi sahibi değilim, yalnız bu görüşmeler yapılmaktadır. Tarafları bir araya getirmeye çalışıyoruz, 2017'ye girdiğimizde ateşkesin yürürlüğe girmesini istiyoruz.













PEŞMERGE TÜRKİYE ÜZERİNDEN YPG'YE SİLAH GÖTÜRDÜ





ABD ve Türkiye arasında YPG'ye silah verme tartışması yaşanması oldukça ilginç.





Çünkü sadece 2 yıl önce Peşmerge onlarca araçlık konvoyla on binlerce insanın alkışı ve desteği arasında Türkiye topraklarından Kobani'ye YPG'ye ağır silahlar götürmüştü.













Bugün ABD'yi YPG'ye silah vermekle suçlayan AKP'liler o günde Türkiye'yi yönetiyordu.





Peşmerge o AKP hükümetinin izniyle bugün Kuzey Suriye'de TSK'nın operasyon yaptığı YGP'ye silah yardımı yapmıştı.





KOBANİ DÜŞTÜ DÜŞECEK





Ve tabi ki bir de Yasin Aktay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kobani düştü düşecek" sözleriyla ilgili açıklaması vardı. Aktay Erdoğan'ın "Kobani düştü düşecek" derken yardıma çağrısı yaptığını savunmuştu.





Bugün ise aynı Aktay ABD'yi YPG'ye silah vermekle suçluyor.





Ah şu arşivler olmasa...





Ertuğrul Cihan/ Haber analiz...



