Samanyolu Haber /Gündem / MİT HDP'lilerin kellesini almalı! /28 Aralık 2016 22:19

MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Suruç’ta ölenleri ahlaksız devlet düşmanı ilan etti, MİT’e suikast çağrısı yaptı.

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

S¸evki Yılmaz: "MİT, HDP'lilerin kellerini almalı!"

Milli Görüş’ün eski sembol isimlerinden ve şimdi AKP’nin en güçlü destekçisi olan Şevki Yılmaz, MİT’in HDP’lilere yönelik suikastler düzenlemesini istedi. Yılmaz, Ankara Garı patlamasında hayatını kaybeden 101 kişiyi “aldatılmış gençler”, Suruç’taki IŞİD bombasında ölen 33 kişiyi ise “ahlaksız devlet düşmanı gençler” olarak niteledi. 

ESKİ DERİN DEVLETE GÖREV VERİLMESİNİ İSTEDİ

Yılmaz, MİT’in düzenlemesini istediği suikastler için geçmişte ASALA örneğini verdi. ASALA’ya karşı suikastler düzenleyen “kahramanların” görev beklediğini, AKP’nin bunları istihdam etmesi gerektiğini belirtti.

“ANAYASAYLA KANUNLA OLMAZ ÖLDÜRELİM”

Şevki Yılmaz, idamı beklemeden MİT’in bazı kelleleri alması gerektiğini, bunun İslami olduğunu, terörle Anayasa ve kanunla mücadele edilemeyeceğini söyledi.
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