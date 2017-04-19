Samanyolu Haber /Gündem / İşte Erdoğan'ın hayranlarının profili... /19 Nisan 2017 12:40

İşte Erdoğan'ın hayranlarının profili...

İngiliz Times gazetesi, anayasa değişikliği referandumu sonrası zafer ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, destekçilerinin gözünde "Sultan olacak adam" kültüne sahip olduğunu yazdı.

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Gazetenin İstanbul'daki muhabiri Hannah Lucinda Smith'in kısa analiz yazısı, Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filmindeki bir sahneyi tanımlayarak başlıyor:

"Sahnede genç Tayyip Erdoğan, cesur mahallesi Kasımpaşa'nın sokaklarında yine bir kahramanlık örneği göstermiş. Yetişkinlerin coşkulu hayranlığını kazanmış, ancak yaşıtlarının hayranlığını kazanamamış. Aralarından biri kendisinin gelecekte başkan olacağı hayaliyle "Niye herkes Tayyip'i seviyor ki?" diye soruyor".

Yazarın Türkiye'nin diğer yarısı olarak tabir ettiği "kırsal kesim, muhafazakar cephe ve işçiler" için Erdoğan'ın bir "yarı-tanrı" olduğu ifade ediliyor.

"Türkiye'de popüler kültürü incelediğinizde, Osmanlı kahramanları, sert adamlar ve futbol yıldızlarıyla dolu olduğunu görürsünüz. Fanatik destekçilerine göre Erdoğan, tüm bunların bir kişide vücut bulmuş hali.

"Mitingleri rock konserlerine benziyor. Kapalı ev kadınları aynı yaşam coşkusuyla birbirini iterek mitingleri izliyor. Erdoğan sahnede olduğunda ses tellerini düzenli olarak zorlayacak kadar bağırarak konuşyor. Hayranlarının sevdiği tarz da bu."
Times gazetesinin analizinde Erdoğan destekçilerinin şu ifadelerine de yer veriliyor:

"Erdoğan tüm dünyaya karşı sesini yükselttiğinde daha da çok gurur duyuyorum."

"Eskiden liderlerimizin İngiltere ve Amerika'nın önünde diz çöktüğünü görürdük. Artık çok değişti."

Yazıya göre, Türkiye'nin bu "gurur merkezli" kültüründe, "itibarını kurtarmak, her şey demek".

"Türkler Avrupa'nın kendilerine yönelik davranışlarından dolayı hakarete uğramış hissediyor. Diğer yandan, toplumun inançlı kesimi, kapalı kadınların kamuya ve üniversiteye girmelerini engelleyen laikler tarafından aşağılanmış hissediyor."

Times'ın yazısında ayrıca, bu insanların "sonunda itibarlarını kurtarmalarını sağlayan" Erdoğan'a olan sevgisinin hafife alınmaması gerektiği belirtiliyor:

"15 yıldır ülkeye hükmediyor olmasına rağmen Erdoğan, onları bastırmak ve reddetmek isteyen bu 'alçaklara' karşı mücadelede destekçilerini 'ezilen kişi' oldukları konusunda ikna etmeyi halen başarıyor."

Yazıya göre Erdoğan bu siyasi söylemi ve yaklaşımı sürdürdüğü sürece, "hayran kitlesi sönmeyecek".
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