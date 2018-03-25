Redhack Demirören'i hackledi

Erdoğan Demirören'e ait tüm siteleri hackleyen Redhack, Twitter hesabından, "Duyduk ki Demirören Doğan'ı almış. Biz de bir hoş geldin partisi yapalım dedik" notunu paylaştı.



Demirören Holding'e ait demiroren.com.tr, demirorenholding.com.tr, dilangazpetrol.com.tr, demirorenenerji.com, kaanakaryakit.com.tr gibi siteler hack'lenenler arasında yer alıyor.





Hack’lediği sitelere, “Demirören’e ve biat ettiği güce bir kaç haber örneği, bu sayede gazeteciliği değil de (hiç sanmasak da) ‘nefes almanın ne olduğunu hatırlar’ belki" notu düşen Redhack, sitelere Yüksel eylemi, tutuklu gazeteciler, Hasan Ocak'ın katlinin 23. yılında yapılan Cumartesi Anneleri eylemi, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğu gibi haberleri koydu.





Demirören'in internet sitelerine bırakılan notta şu şu ifadelere kullanıldı:







"Duyduk ki Doğan Medya artık Demirören’e geçmiş. Eh RedHack olarak bir 'hayırlı olsun' demeseydik olmazdı. Bunu demişken, Demirören’in kendi sayfalarından, kendi gazetelerinde hiç yer vermediği ve sadece 'bu ay' olan bazı haberleri aşağıya yazalım dedik. Her şey siz de, para, medya, polis, asker her şey.. Ama siz de olmayan, hesaplamadığınız bir şey var.. Berkin’i hesaplamadınız, Ethem’i, Ceylan’ı Ankara’da Suruç’da, patlamalarda öldürdüğünüz canları, cesedini günlerce sokakta beklettiğiniz Teybet anayı, yıllarca karanlık hücreye attığınız halde size 'eyvallah' çekmeyen Gezi’nin yiğit insanlarını hesaplamadınız… Mahkemelerde suratınıza zalimsiniz diye haykıran devrimcileri, okullarda barışı savunan gençleri, evladının mezarını isteyen anneleri hesaplamadınız… Siz bu ülkenin asli unsurlarını, dünyayı elleriyle yaratan emekçileri hesaplamadınız...





Sizde olmayan en büyük şeyi, yani CESARETİ hesaplamadınız…





Bu suskunluğa seviniyorsunuz ama unutmayın bu sevinciniz, Gezi’den hemen önceki sevincinize çok benziyor. Gelecek defa bu kadar kolay kurtulacak mısınız? Hep beraber göreceğiz. Tarihi kazanan yazar, kimin "terörist" kimin kahraman olacağını da kazanan yazar ve ezilen halklar hiç kaybetmedi. Bizi bekleyin.''