SONAR: MHP-AKP ittifakı Ankara'da kaybeder

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde 'gönül ittifakı' yapacağı açıklanan AKP ve MHP'nin Ankara'yı kazanma şansının düşük olduğunu söyledi.





Ankara'da MHP adayının şansının AKP adayından yüksek olduğunu belirten Bayrakçı, AKP'nin aday gösterip MHP'nin aday çıkarmaması durumunda Ankara'da yüzde 16-17'yi bulan MHP seçmeninin büyük bir bölümünün AKP adayına oy vermeyeceğini belirtti. Bayrakçı, CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermesi halinde AKP-MHP ittifakının tek adayla seçime girseler dahi Ankara'yı kazanamayacaklarını söyledi.







'CHP MANSUR YAVAŞ'I ADAY GÖSTERİRSE AKP-MHP KAYBEDER'







Bayrakçı, Melih Gökçek'in AKP'nin göstereceği adayın elini kaldırarak desteğini açıklamasının sonucu etkileyeceğini savundu.





Hakan Bayrakçı, CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermesi ya da Ankara'da güçlü bir aday çıkarması halinde AKP-MHP ittifakının tek adayla seçime girseler dahi Ankara'yı kazanamayacaklarını söyledi. AKP'nin aday gösterip MHP'nin aday çıkarmaması durumunda ise Ankara'da yüzde 16-17'yi bulan MHP seçmeninin büyük bir bölümünün AKP adayına oy vermeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ancak tersi durumda yani MHP'nin aday çıkarıp AKP'nin aday çıkarmadan MHP adayını desteklemesi durumunda şansının daha yüksek olacağını savundu.