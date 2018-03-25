Sahanın ortasına böyle yığıldı

Önce ne olduğunu anlayamayan diğer oyuncular da Boban’ın başında toplandı. Futbolcunun kendinden geçtiğini farkeden hakem hemen sağlık ekibini çağırdı.





İlk müdahaleyi yapan doktorlar genç futbolcunun kalp krizi geçirdiğini anladı. Ambulans gelene kadar genç futbolcuya suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Ancak 25 yaşındaki Bruno Boban tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

