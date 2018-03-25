Sahanın ortasına böyle yığıldı

Geçtiğimiz pazar günü oynanan maçta, bir atak sırasında rakip takımın uzaklaştırmak istediği top Boban’ın göğsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce sendeleyen Boban, bir iki adım attıktan sonra yüzüstü yere yığıldı.
Önce ne olduğunu anlayamayan diğer oyuncular da Boban’ın başında toplandı. Futbolcunun kendinden geçtiğini farkeden hakem hemen sağlık ekibini çağırdı.
İlk müdahaleyi yapan doktorlar genç futbolcunun kalp krizi geçirdiğini anladı. Ambulans gelene kadar genç futbolcuya suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Ancak 25 yaşındaki Bruno Boban tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Bruno Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti. Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban’ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.