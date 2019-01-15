Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizlik rakamları açıklandı... Bir yılda 501 bin yeni işsiz! /15 Ocak 2019 10:13

İşsizlik rakamları açıklandı... Bir yılda 501 bin yeni işsiz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül-Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekim'de işsizlik 11.6 oldu. Bir önceki dönem işsizlik oranı ise 11.4 olarak açıklanmıştı.

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15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,4 puanlık artış ile yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,5 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde  19,7'si sanayi, yüzde  6,7'si inşaat, yüzde  55'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE  53,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2018 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 726 bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %73, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla %34,8 olarak gerçekleşti.

 KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 22,4 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,4 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 64 bin kişi artarak 28 milyon 863 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 58 bin kişi artarak 3 milyon 742 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,5 oldu.

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