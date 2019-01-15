Doğu Perinçek, gizli ortağına yol gösterdi : Şam'da Büyükelçilik açılsın!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Türkiye’yi ekonomik olarak mahvetme’ tehdidi hakkında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Türkiye, Trump’ın tehdidine derhal Şam’da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir. Suriye ile askeri işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır” ifadesini kullandı.





Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları söyledi:





“Türkiye hükümeti, Kuzey Irak’ta başarı kazanmış olan modeli, hem Suriye’nin kuzeyinde, hem de Doğu Akdeniz’de uygulamak durumundadır. Bunun için Suriye hükümeti ve Suriye devletinin ordusuyla derhal işbirliğine geçilmelidir. Suriye ile işbirliği, Türkiye’nin ittifak birikimini harekete geçirmek açısından anahtar değerindedir. Rusya, İran, Irak gibi komşularımız ve Çin gibi cephe gerisindeki güçlü dostlarımız, Türkiye’ye güven duymak için Suriye devletine el uzatmasına bakıyorlar. Türkiye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da belirttiği gibi, tehdide pabuç bırakmaz. Türkiye, Trump’ın tehdidine derhal Şam’da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir. Suriye ile askeri işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır.”