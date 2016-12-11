Samanyolu Haber /Gündem / "Rabbül aleminin..." /11 Aralık 2016 09:40

"Rabbül aleminin..."

Gökçek'in İstanbul'da meydana gelen patlamalar ile ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti.

29 şehit 166 yaralı

Melih Gökçek’ten tepki çeken açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek İstanbul’da meydana gelen patlamaların ardından yaptığı yorum ile sosyal medya kullancılarının tepkisini çekti. TGRT Haber canlı yayınına katılan Gökçek, 29 şehit verdiğimiz patlamadan kısa süre önce bölgeden kendisinin de geçtiğini açıkladı ve Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve kendisinin hedef olmamasını “Rabbil aleminin bizi muhafaza etmesinden” diyerek yorumladı. 

Gökçek’in sözleri şöyle:

“Cumhurbaşkanı’mızı 15 dakika ile kaçırdılar, Başbakan'ın 5 dakika ile kaçırdılar. Naçizane beni yarım saat ile kaçırdılar. Bir tek bakanı yakalayamadılar. Bu bizi gücümüzden. Rabbil aleminin bizi doğrudan doğruya korumasından muhafaza etmesinden başka bir şey değil.”
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