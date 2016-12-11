Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yer alan seyahat uyarısında, "10 Aralık 2016’da İstanbul şehir merkezinde iki ağır bombalı saldırı gerçekleştirildi. Kentte bulunanlara öncelikle otellerinde ve barındıkları yerlerde kalmaları, medyadan durumu takip etmeleri tavsiye edilir" denildi.





Bakanlığın seyahat uyarısında daha önceden yapılan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hâl ilan edildiği ve ülke genelinde artan siyasi gerilim, şiddetli çatışma ve terörist saldırı ihtimali ile PKK’nın ağustos ayında ülke genelinde eylem yapacağını duyurduğu bilgisi de yerini korudu.





Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Ağustos itibarıyla Suriye’de operasyonlar yürüttüğü hatırlatılarak, Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırındaki kentlere seyahat edilmemesi tavsiyesi de Almanya’nın vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları arasında yer aldı.









